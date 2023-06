O veste buna pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea in Zona Libera Curtici-Arad, pe platforma din orasul Curtici. Intra in lucru drumul judetean prin care se realizeaza accesul in Zona Libera, un acces deteriorat, in acest moment, din cauza traficului crescut de autocamioane de mare tonaj. Valoarea proiectului, gestionat de Primaria Curtici, este de 12 milioane de lei."Acest drum deserveste si Zona Libera, si terminalul intermodal dar si compania care asigura depozitarea si ... citeste toata stirea