Andrei Serban semneaza spectacolul din a sasea zi a Festivalului International de Teatru Clasic

Unul dintre cele mai asteptate spectacole din cea de a XXVII-a editie a Festivalului International de Teatru Clasic este cu siguranta, "A douasprezecea noapte", productie a Teatrului de Stat Constanta, in regia lui Andrei Serban. Spectacolul se joaca pe scena mare a TCISA, in 27 noiembrie, de la ora 19.00."Nu stiu daca, atunci cand s-a hotarat sa revina asupra textului "A douasprezecea noapte", Andrei Serban si-a propus sa arunce lumea in aer, insa lectura pe care o ofera de data aceasta ... citește toată știrea