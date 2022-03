Angiograf transferat in patrimoniul Spitalului Judetean

Al doilea angiograf achizitionat de Consiliul Judetean Arad a fost transferat, prin votul consilierilor judeteni, in patrimoniul Spitalul Judetean Arad. Este vorba despre un angiograf care va fi folosit in Laboratorul de Cardiologie Interventionala, in regim ambulatoriu, pentru realizarea procedurilor de tratare a arterelor periferice. Acest lucru va contribui la identificarea de solutii medicale ce vor ajuta pacienti carora trebuie sa li se amputeze picioarele, din cauza ... citeste toata stirea