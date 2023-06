Cu ocazia implinirii a 15 ani de la infiintarea SMURD Arad, pompierii militari aradeni va invita sa participati la un eveniment deosebit. In perioada 08.06 - 09.06.2023, in intervalul orar 08:30 - 15:30, in parcarea Kaufland - Banu Maracine din municipiul Arad, veti avea oportunitatea de a explora Caravana SMURD "Fii pregatit" si Centrul Mobil pentru raspuns in situatii de urgenta, doua centre esentiale in pregatirea si interventia in situatii de urgenta, precum si de a admira elicopterul SMURD. ... citeste toata stirea