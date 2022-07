ANM: Cod portocaliu de canicula si cod galben de furtuni pentru judetul Arad

ARAD. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in cursul acestei dimineti, trei coduri de avertizare care vizeaza si judetul Arad pentru urmatoarele 3 zile.Astfel, pentru ziua de marti, 26 iunie, a fost instituit cod portocaliu de canicula.Conform ANM,"marti, 26 iulie, in Banat, Crisana, Oltenia si local in Muntenia si vestul Transilvaniei si al Maramuresului valul de caldura se va intensifica. In general dupa-amiaza se vor inregistra valori termice de 37...39 de grade, iar noaptea ... citeste toata stirea