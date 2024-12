ANPC consiliaza mediul de afaceri din zonele turistice inaintea Comandamentului de Iarna 2024

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a organizat o sesiune de consiliere online dedicata mediului de afaceri din HORECA si turism, care isi desfasoara activitatea in principalele zone de vacanta din Romania, in perioada Sarbatorilor de Iarna. Acest demers precede lansarea Comandamentului de Iarna 2024-2025 - structura speciala a ANPC destinata monitorizarii activitatilor comerciale in acest sezon.In deschiderea intalnirii, Sebastian Hotca, presedintele interimar al ANPC, ... citește toată știrea