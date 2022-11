ANUNEs CURSURI ONLINE UVVG

1. Incepand cu data de 21 noiembrie 2022, cursurile Facultatii de Stiinte Juridice, Facultatii de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie si ale Facultatii de Stiinte Socio-umane, Educatie Fizica si Sport se vor desfasura in sistem online sincron, cu respectarea standardelor specifice ale ARACIS, pentru fiecare program de studiu. Procesul de invatare se va desfasura utilizand platformele de E-learning deja existente si testate in perioada pandemiei.2. Colocviile si examenele, in cazul ... citeste toata stirea