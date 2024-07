ANUNT cu privire la desfasurarea sedintei publice a Consiliului Judetean Arad din data de 16.07.2024

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, va aducem la cunostinta ca in data de 16.07.2024, ora 11.00, va avea loc sedinta publica a Consiliului Judetean Arad, care se va desfasura prin mijloace electronice - Aplicatia Zoom, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului ... citește toată știrea