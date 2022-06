P(r)oza zilei: AOA. Cina la inaltime! Si iata ca au trecut trei ani de cand am fost "pacalit" de fostul bucatar al lui Muammar Abu Minyar al-Gaddafi sa iau masa pe platforma Dinner In The Sky de la Arad Open Air Festival, la miezul noptii, suspendat la 50 metri deasupra solului ... cand eu sufar din nastere de rau de inaltime si mi-e frica si ziua-n amiaza mare sa ies pe balconul de la etajul II al casei unde locuiesc!!!Pe bune, asa spaima nu am mai tras de pe vremea lui Ceausescu, cand m-am ... citeste toata stirea