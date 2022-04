Aparat de radiologie conventionala instalat in incinta UPU

Noul aparat de radiologie conventionala, cumparat de Consiliul Judetean Arad pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, a fost instalat in incinta Unitatii de Primiri Urgente (UPU).Aparatul va deservi pacientii care se adreseaza in regim de urgenta unitatii sanitare! Astfel, pacientii in stare grava, in special cu fracturi, dar si cu probleme pulmonare, nu vor mai trebui transportati pe holurile spitalului la Laboratorul de radiologie, urmand a fi investigati de ... citeste toata stirea