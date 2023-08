Data lansarii apelului de selectie: 09 August 2023Tipuri de beneficiari eligibili :Orice entitate juridica privata legal constituita, individuala sau colectiva care are activitate in domeniul agricol si pomicol;tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier, asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaza si exercita un control ... citeste toata stirea