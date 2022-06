Apel pentru parinti si copii: locurile de joaca nu pot fi folosite timp de sase ore dupa ce s-a turnat tartanul

Pentru protectia copiilor care frecventeaza locurile de joaca amenajate in municipiu, Primaria Arad prin Directia Tehnica a demarat in primavara acestui an lucrarile de amenajare a suprafetelor de joc cu pardosea cauciucata de tip tartan.Lucrarile sunt realizate in baza unui proiect tehnic care prevede urmatoarea solutie: curatarea locurilor de joaca, inlaturarea stratului superior existent, realizarea stratului de fundatie si a celui suport din placa de beton si turnarea pavimentului elastic ... citeste toata stirea