Apel umanitar pentru donare de sange din partea tinerilor liberali

Tineretul National Liberal organizeaza in aceasta sambata (29.01.2022) o actiune umanitara de donat sange. Cei care doresc sa participe o pot face in intervalul orar 08:00 - 12:00 la Centrul de Transfuzie Sanguina din Arad de pe strada Andrei Karoly la numarul 2-4."In acest moment rezervele de sange din toata tara sunt extrem de scazute, in timp ce nevoia creste constant. Invitam de asemenea toate persoanele care indeplinesc conditiile pentru a dona, sa se deplaseze sambata la cel mai apropiat ... citeste toata stirea