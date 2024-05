Apendicita: Cauze, Simptome si Tratament

Apendicita este o inflamatie si, uneori, o infectie a apendicelui cecal, un mic apendice in forma de deget situat in prelungirea tubului intestinal. Aceasta afectiune reprezinta una dintre cele mai frecvente urgente chirurgicale, afectand in mod special copiii si tinerii.Ce este apendicitaApendicita este o inflamatie acuta sau cronica a apendicelui cecal, o structura mica, in forma de tub, atasata intestinului gros. Aceasta necesita adesea interventie medicala urgenta pentru a preveni ... citește toată știrea