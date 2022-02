Apreciere pentru oamenii care pastreaza tezaurul cultural al Aradului

Moment emotionant in direct la televiziune: indragitul om de cultura Petrica Pasca a primit diploma "Tezaur aradean" din partea vicepresedintelui Consiliului Judetean, Ionel Bulbuc. Acesta a lansat, in cadrul emisiunii "Floare de cantec aradean" a Nicoletei Pavel, campania prin care se acorda apreciere personalitatilor cu un rol important in pastrarea valorilor culturale aradene."Avem un tezaur cultural la Arad format din cant, poezie, obiceiuri, costume traditionale; stim asta cu totii. Dar ... citeste toata stirea