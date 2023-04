In primul trimestru al anului curent, agentii Call Center-ului ANAF au primit 94.665 de apeluri telefonice si au efectuat 4.113 sesiuni CHAT pentru asistenta contribuabililor in domeniul fiscal. In aceeasi perioada, 6.569 de persoane au participat la 24 de seminarii web, organizate in principal pe tema completarii si depunerii Declaratiei unice, iar alte 32.224 de solicitari de asistenta, receptionate prin intermediul Formularului Unic de Contact si Spatiul Privat Virtual (SPV), au fost ... citeste toata stirea