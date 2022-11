Aproape toate paturile de la Pediatrie sunt ocupate; ce ii sfatuieste pe parinti directorul medical al Spitalului Judetean

Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad anunta ca aproape toate paturile din sectiile de Pediatrie sunt ocupate din cauza afectiunilor de sezon.Astfel, in Sectia Clinica Pediatrie II toate cele 45 de paturi sunt ocupate la aceasta ora, cei mai multi pacienti fiind internati cu afectiuni respiratorii de sezon. In Sectia Clinica Pediatrie I sunt internati 14 bebelusi cu varsta de pana la un an, iar in cadrul Compartimentului Boli infectioase Copii sunt internati pacientii cu ... citeste toata stirea