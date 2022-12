Aproape un milion de persoane au tranzitat frontiera in weekend-ul trecut

In conditiile apropierii sarbatorilor de iarna, perioada in care, conform experientei anilor anteriori se constata un flux masiv de persoane la intrarea in tara, la nivelul Politiei de Frontiera au fost dispuse, pentru sfarsitul saptamanii recent incheiate, masuri de fluidizare a traficului in punctele de trecere, precum si de intarire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, fara a se inregistra evenimente deosebite.Peste 3.800 politisti de frontiera au fost la datorie, zilnic, ... citeste toata stirea