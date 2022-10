Aproximativ 5,5 metri cubi de material lemnos, confiscat

Politistii Sectiei 8 Rurala Savarsin au depistat ieri, pe D.N. 7, in Barzava, un transport de material lemnos, fara provenienta legala.Ansamblul rutier, care transporta 5,59 metri cubi de lemn de foc, era condus de un barbat de 52 de ani, din Felnac, care a fost sanctionat conform Legii 171/2010, pentru lipsa documentelor de provenienta, neinregistrarea transportului in aplicatia SUMAL, lipsa fotografiilor si refuzul de a descarca materialului lemnos, cu amenda in valoare de 21.000 de lei, ... citeste toata stirea