Aproximativ 5000 de arestari la protestele anti-razboi din Rusia. In ce orase au avut loc cele mai multe detentii

Aproape 5.000 de persoane au fost retinute, pe 6 martie, la protestele anti-razboi din Rusia, potrivit presei din Ucraina.Mai exact, vorbim despre 4.957 de persoane care au fost arestate in urma protestelor masive din weekend in timpul carora s-a scandat anti-razboi.Potrivit sursei citate, cele mai multe detentii au avut loc la Moscova si St.Petersburg, anunta NEXTA.Potrivit legii, persoanele arestate au fost duse la sectiile locale de politie in vederea audierii, urmand ca mai apoi sa se ... citeste toata stirea