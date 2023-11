Targul international de medicina AR-MEDICA, desfasurat in perioada 2-4 noiembrie 2023 la Expo Arad, a reusit si in acest, an sa se claseze pe primul loc in randul expozitiilor de profil medical din Romania.Editia XXIX-a Ar-Medica a reunit un numar de 68 de expozanti, din tara si din strainatate, care au prezentat noile tehnologii din acest domeniu.Peste 3.250 de reprezentanti ai sistemului de ... citeste toata stirea