Arad Free Tours in vizita la Tribunalul Arad

In weekendul trecut Arad Free Tours a fost in vizita la Tribunalul Arad, in cadrul proiectului "Turist la tine acasa - In spatele usilor inchise" organizat de Asociatia Turism Alternativ.Aproximativ 60 de persoane au asistat la tur, unde au putut descoperi istoricul Palatului Justitiei, prezentat de Paul Ionescu, ghid national de turism si voluntar Arad Free Tours. De asemenea, "turistii" au vizitat cabinetul presedintelui Tribunalului Arad, biroul unui judecator, Sala Festiva si sali de ... citeste toata stirea