Aradean abandonat pe marginea autostrazii, in Germania

PASSAU. Calatorie de cosmar pentru un aradean de 32 de ani, care se intorcea acasa din Germania. Soferul autocarului cu care tanarul circula spre tara noastra a decis sa il abandoneze intr-o zona de odihna din Germania, aflata pe marginea autostrazii, in apropiere de Passau, anunta presa nemteasca. Potrivit jurnalistilor de la pnp.de, aradeanul a fost gasit inconstient, in hipotermie severa, si a fost preluat de echipajele medicale de acolo. In plus, tanarul se afla sub influenta bauturilor ... citeste toata stirea