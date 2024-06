Aradean mort dupa ce a cazut cu TIR-ul in Dunare

Totul s-a petrecut in noaptea de luni spre marti, pe DN6, intre Orsova si Drobeta Turnu-Severin, pe viaductul Bahna. Un politist de frontiera ce locuieste in zona a povestit ca marfarul a iesit de pe sosea, a lovit parapetele de pe viaduct si a cazut in apa de la o inaltime de peste 20 de metri. Acesta a declarat ca prima data a cazut semiremorca, iar pe urma si capul tractor, iar la impactul cu apa a avut loc si o explozie urmata de un incendiu. "Am sunat la 112, am venit cat de repede am ... citește toată știrea