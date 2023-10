Incident tragic, vineri dupa-masa, in localitatea Bulci, comuna Bata. O femeie in varsta de 73 de ani care a vrut sa igienizeze prin ardere gradina de langa casa a fost cuprinsa de flacari si a ajuns la spital cu arsuri pe 75% din suprafata corpului si arsuri ale cailor aeriene."Vineri dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, pompierii militari aradeni au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la miriste si vegetatie uscata in localitatea Bulci, comuna ... citeste toata stirea