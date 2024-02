ARAD. A inceput sa lucreze pentru gigantul bancar Citi imediat dupa ce a terminat facultatea, in anul 2000, iar in ultimii 24 de ani a detinut mai multe pozitii de conducere la nivel global in cadrul gigantului bancar american. Marius Dorner este originar din Arad, fiind absolvent al Colegiului National "Moise Nicoara" - promotia 1996. A urmat apoi Facultatea de stiinte economice la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cu licenta in banci si finante, iar din anul 2000 a inceput sa ... citeste toata stirea