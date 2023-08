GIARMATA. Nervii, stresul, graba si nesimtirea din trafic au dus la un incident violent petrecut in judetul Timis, in Giarmata, pe drumul judetean care face legatura intre autostrada si Timisoara. Protagonistii au fost doi barbati care circulau in doua autoturisme cu numere de inmatriculare de Arad. Culmea, incidentul a fost filmat de o a treia persoana, tot din Arad, aflata intamplator in zona si care avea montata o camera de luat vederi pe bordul masinii pe care o conducea."Stam in prezenta ... citeste toata stirea