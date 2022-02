Aradeni ce nu trebuie uitati: ALEXANDRU ROZ

Am relatat in varii imprejurari dar nu, pe cat mi-as fi dorit, cat de mult ii datorez lui Alexandru Roz. Era profesorul de istorie si directorul nostru in ultimele clase de gimnaziu si in liceu. Era intr-un fel, un model pentru generatia mea. Pe atunci nu stiam ca va deveni un istoric remarcabil, cu importante contributii privind istoria Aradului si nu numai. Pe atunci, nu stiam ca va contribui in mod esential la propasirea invatamantului superior aradean. Si nici nu banuiam ca vom deveni ... citeste toata stirea