Aradenii incadrati in grad de handicap carora le-au expirat certificatele trebuie sa le reevalueze in termen de 90 de zile

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad anunta ca, atat certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap eliberate de Comisia pentru protectia copilului, cat si certificatele de incadrare in grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a caror valabilitate a expirat in perioada de alerta, trebuie reevaluate in termenul de 90 de zile de la incetarea starii de alerta (9 martie 2022).Pentru evitarea situatiilor ... citeste toata stirea