Aradenii incep sa tremure in locuinte ca in timpul comunismului. "Avem gazul asigurat vreo zece zile"

Timisoara nu este singurul oras din Romania care are probleme cu sistemul de termoficare centralizat. Primaria Arad nu mai are bani pentru a achita facturile la gazul consumat pentru producerea agentului termic. Aradenii racordati la sistemul de termioficare centralizat au noroc ca vremea s-a mai incalzit, altfel ar fi avut de suferit la fel de mult ca cei din Timisoara, unde abonatii Colterm au dardait de frig in ianuarie.Problema este ca Primaria Arad nu mai are bani pentru a achita ... citeste toata stirea