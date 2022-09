"Aradul are o sansa de a trece intr-o noua etapa de dezvoltare, daca se va reface cetatea, faleza si zona centrala a municipiului"

Deputatul Sergiu Bilcea, presedintele Organizatiei Municipale a PNL Arad, a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu in care am abordat teme precum prioritatile liberalilor in noua sesiune parlamentara, Cetatea Aradului, alocarile de fonduri care au fost facute in ultimul timp de Guvern si lucrarile aflate in desfasurare in municipiu.- Domnule deputat, luna septembrie a venit cu o noua sesiune parlamentara. Care sunt prioritatile dumneavoastra, in calitate de deputat de Arad si care sunt ... citeste toata stirea