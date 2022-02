Aradul devine un punct important pe "harta gazului" in cazul unui conflict militar in Ucraina

Dupa recunoasterea de catre Rusia a celor doua republici separatiste din Donbas, Donetk si Luhansk, urmata de trimiterea in zona a unor trupe rusesti "de mentinerea pacii", Ucraina se afla la un pas de razboi. Iar un eventual razboi, ar duce la impunerea de sanctiuni economice Rusiei, sanctiuni care s-ar face simtite si de catre restul statelor din Europa, in conditiile in care multe dintre acestea sunt inca dependente de gazul rusesc. De altfel, la cateva ore de la trimiterea de trupe in ... citeste toata stirea