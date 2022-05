Inspectoratul Scolar Judetean Arad si Asociatia Rotary Arad-Cetate au demarat in 11 mai etapa zonala a proiectului Aradul ieri, astazi, maine - proiect educativ judetean de promovare a traditiilor si valorilor locale in randul elevilor din ciclul primar si gimnazial, desfasurat in parteneriat cu Consiliul Judetean Arad, Universitatea de Vest ,,Vasile Goldis" din Arad, Parcul Natural Lunca Muresului si Casa Corpului Didactic"Alexandru Gavra" Arad, dar si cu cei mai tineri dintre parteneri, ... citeste toata stirea