Aradul nu scapa de furtuni. Meteorologii au emis un nou cod de avertizare

Un nou cod galben a fost emis de meteorologi, de aceasta data urmand sa intre in vigoare miercuri, 26 iunie, la ora 13:00 si va fi valabil pana joi, 27 iunie, ora 6. Potrivit ANM in jumatatea vestica a Olteniei, in Banat, Crisana si vestul Transilvaniei, precum si in zona Carpatilor Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta ... citește toată știrea