Jurnalistii de la Adevarul au dat publicitatii o harta a locurilor unde se gasesc vipere in Romania, pe care, din pacate si Aradul este prezent, aici fiind des intalnita vipera de munte.De altfel, in ultimii ani, viperele si-au facut simtita prezenta la Julita, unde a muscat un barbat aflat pe strada, la Agrisu Mic, in comuna Hasmas, la Lipova, Barzava, Neudorf, un barbat de aici fiind muscat de o vipera ascunsa sub capota masinii. Nici zona Siriei nu a fost ocolita de vipere, acestea fiind ... citeste toata stirea