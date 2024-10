Aradul - pe locul 8 in tara in ceea ce priveste puterea de cumparare

Potrivit unei analize realizate de NIQ GfK, companie care analizeaza comportamentele consumatorilor din intreaga lume, judetul Arad se afla pe locul opt in Romania in ceea ce priveste puterea de cumparare.9.283 de euro este, conform raportului amintit, puterea de cumparare medie a unui locuitor din judetul Arad. Asta, in conditiile in care, pe primul loc in topul national se afla Bucurestiul, cu o putere de cumparare de 18.580 de euro, care este asemanatoare cu media europeana. Capitala este ... citește toată știrea