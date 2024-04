Aradul - sub cod galben de vijelii si intensificari ale vantului

Vantul care s-a facut simtit in ultimele zile se va intensifica, in aceasta seara, cand jumatate din tari va intra sub cod galben de vijelii.Astfel, de luni seara, de la ora 20 si pana marti la ora 8, jumatate de tara intra sub cod galben de vijelii si instensificari ale vantului. In intervalul mentionat vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, Oltenia, jumatatea vestica a Transilvaniei si in Maramures, cu viteze de 55...65 km/h si pe arii restranse 70 km/h, iar in a doua parte a ... citește toată știrea