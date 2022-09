Arena "Francisc Neuman", asediata, din nou, de ape!

ARAD.In vara anului trecut, dar si in luna decembrie, noul stadion a fost inundat, in partea de demisol,dar iatnimeninu a facut nimic. Azi, la orele pranzului, ploaia cazuta in orasul nostru a facut, din nou, ravagii laArena "Francisc Neuman". Tot demisolul este, la aceasta ora, sub apa. Asta include nu doar curtea interioara, ci si vestiarele, sau celelalte sali.Chiar la aceasta ora, cum pot si cu ce au la indemana, angajatii de la UTA incearca sa elibereze apa, care este pana la ... citeste toata stirea