Arestat dupa ce a injunghiat un om al strazii, la Arad

S-a intamplat in mijlocul zilei, in spatele adapostului de pe strada 6 Vanatori. Pe fondul consumului de alcool, intre cei doi oameni ai strazii a izbucnit un conflict verbal. S-au luat la bataie, iar la un moment dat unul dintre cei doi a scos un "obiect ascutit" si l-a injunghiat pe celalalt. Victima a fost dusa la spital, unde medicii au constatat ca viata i-a fost pusa in pericol.Politistii ajunsi la fata locului l-au retinut pe agresor, iar Judecatorul de ... citește toată știrea