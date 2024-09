Arestat preventiv, dupa ce a dat buzna peste o batranica de 84 de ani si a incercat sa o sarute

Un barbat "certat cu legea" sau recividist, in termeni juridici, a patruns fara drept in casa unei batrane si a incercat sa o sarute, impotriva vointei acesteia.Prin ordonanta procurorului din data de 11.09.2024 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul B.F., pentru savarsirea infractiunilor de violarea de domiciliu si tentativa la agresiune sexuala."In fapt s-a retinut ca in data de 08.09.2024, in jurul orei 23:15, inculpatul B.F. (recidivist) a patruns fara drept in ... citește toată știrea