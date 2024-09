Arestat si trimis in judecata, dupa ce a dat foc unei casei, la Craiva

In 17 septembrie, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui inculpat, in varsta de 29 ani, in sarcina caruia a fost retinuta savarsirea infractiunii de "distrugere".Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca inculpatul, in data de 24.08.2024, a patruns intr-un imobil situat pe raza localitatii Chislaca, comuna Craiva, proprietatea persoanei vatamate C.L, unde prin folosirea intentionata a unei surse de ... citește toată știrea