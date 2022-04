ArheoPecica, un proiect al Complexului Muzeal pentru punerea in valoare a celei mai bogate zone arheologice din judet

Arheologii Complexului Muzeal Arad au demarat in aceasta perioada prima etapa a proiectului ArheoPecica, proiect ce are ca scop punerea in valoare a celei mai bogate zone arheologice din judet, cea a orasului Pecica si a localitatilor limitrofe.Sunt revizitate si reevaluate situri arheologice deja cunoscute, iar altele sunt identificate acum pe baza imaginilor satelitare, a fotografiilor aeriene, a scanarilor magnetometrice si a altor tehnologii moderne. De la nivelul solului sunt recoltate ... citeste toata stirea