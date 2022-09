Arsinel, unul dintre cei mai indragiti ARTISTI ai Romaniei, a murit

Actorul Alexandru Arsinel, in varsta de 83 de ani, a murit joi seara la Spitalul Universitar Bucuresti, a anuntat unitatea medicala. A fost director al Teatrului "Constantin Tanase", pe scena caruia a jucat timp de 44 de ani, scrie hotnews.ro.Potrivit unitatii medicale, Alexandru Arsinel era internat din 15 septembrie, iar de o saptamana se afla in sectia de Terapie Intensiva.Alexandru Arsinel s-a nascut in localitatea Dolhasca, judetul Suceava, potrivit www.teatrultanase.ro. A absolvit ... citeste toata stirea