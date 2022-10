Artistul plastic Onisim Colta a incetat din viata

Artistul plastic Onisim Colta, unul dintre numele de referinta ale vietii culturale aradene, a murit in aceasta dimineata.Imediat dupa aflarea vestii, reprezentantii Primariei Arad au transmis un mesaj de condoleante."Primaria Municipiului Arad este in aceste clipe de profunda durere si tristete alaturi de familia artistului plastic Onisim Colta, personalitate marcanta a culturii nationale si Cetatean de Onoare al Municipiului Arad. Distinctia i-a fost acordata chiar anul acesta in cadrul ... citeste toata stirea