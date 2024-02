Asociatia citizenit anunta urmatoarele proiectii KineDok

Citizenit impreuna cu KineDok Romania invita cinefilii aradeni la urmatoarele proiectii de filme documentare ce vor avea loc cu frecventa lunara in perioada februarie - aprilie 2024, in sala mica a cinematografului Arta, in a doua miercuri a lunii.Programul KineDok reuneste an de an un catalog cu noi filme documentare, produse in sase tari partenere din Europa Centrala si de Est spre a fi proiectate in orasele acestora, Aradul fiind in al noualea an de parteneriat de distributie, prin ... citește toată știrea