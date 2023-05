Suntem bucurosi sa va anuntam activitatile editiei a cincea a Festivalul Particles organizat in Noul Parc Micalaca in perioada 2-4 iunie!Festivalul Particles revine in oras sub alte culori si cu initiative noi pentru locul de desfasurare al festivalului: Noul Parc Micalaca. La cea de-a 5-a editie a festivalului invitam comunitatea locala, locuitori din Arad si Timisoara si nu numai, la 3 zile intense de concerte, ateliere, expozitii, lecturi, proiectii de film si activitati in natura dedicate ... citeste toata stirea