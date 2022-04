Atac armat in SUA. Un baiat de 12 ani si rudele sale, gasiti impuscati in masina

Un baiat de 12 ani a fost impuscat mortal in cap in timp ce statea intr-o masina parcata, alaturi de doua rude in Brooklyn, joi seara, a declarat politia. Unul dintre ocupanti, o femeie de 20 de ani, a fost si ea impuscata.Incidentul a avut loc in cartierul Brooklyn, cu putin timp inaintea orei locale 20:00 (00:00 GMT). La sosirea la locul atacului, politistii au constatat ca o masina in care se aflau trei persoane era stationata pe strada, a explicat Michael Kemper, inspector in cadrul ... citeste toata stirea