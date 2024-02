Atac armat intr-o biserica extrem de cunoscuta din Texas, SUA: 2 raniti, printre care si un copil de 5 ani. Atacatorul, ucis de politie

Doua persoane, printre care si un baietel de cinci ani, au fost ranite de o femeie care a deschis focul in uriasa biserica a celebrului pastor si teleevanghelist Joel Osteen, din Texas, unul dintre cele mai mari temple religioase ale Statelor Unite, a anuntat politia. Atacatorul a fost ucis de politie. Este vorba despre o femeie a carei identitate este pentru moment necunoscuta.Inarmata cu o pusca si insotita de un copil, atacatoarea a intrat in jurul orelor 14.00 (20.00 GMT) in biserica, un ... citește toată știrea