Atac cibernetic la nivel national: mesajele "otravite" au ajuns si la multi aradeni

Ieri a avut loc un atac cibernetic la nivel national, utilizatorii de telefoane mobile primind mesaje care proveneau aparent de la numere de telefon reale, prin intermediul carora li se cerea sa acceseze diverse link-uri.Acest tip de mesaje otravite a ajuns si la multi aradeni. "Am primit in cursul serii si noptii de ieri patru mesaje text prin care eram indemnat sa accezez un link, pe motiv ca as avea mesaje audio. Mesajele cu pricina au venit dupa ce, chipurile, as fi pierdut anumite apeluri ... citeste toata stirea