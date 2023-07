Atentie la escroci! In ultimele zile, in municipiu, unii utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare au primit in cutiile postale anunturi in care apare indicat si numele Companiei de Apa Arad, cu oferte pentru achizitionarea de contoare cu citire la distanta. In anuntul respectiv e trecut si pretul pentru un contor, care variaza intre 300-500 lei dar si 100 de lei, montajul pentru un contor.Compania de Apa Arad avertizeaza: nu luati in seama aceste anunturi! Inlocuirea ... citeste toata stirea